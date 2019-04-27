شكرا لقرائتكم خبر عن عارف النايض يقاضى أبواق جماعة الإخوان لبثهم أكاذيب حول طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة عارف النايض فريق قانوني دولي لتحريك قضايا جنائية ومدنية أمام محاكم عدة دول إقليمية ودولية ضد عدة جهات وشخصيات إخوانية تقيم فى بريطانيا وتركيا، هم الإخواني الليبي أشرف الشح، الاخواني عبد الرحمن الشاطر، الإخواني سليمان دوغة، وحافظ الغويل، قناة ليبيا الأحرار الإخوانية، قناة الجلاء ميديا الإخوانية التي تبث من تركيا، وفريق مقيم في تركيا برئاسة إعلامي ليبي يبث أكاذيب على عدة صفحات مزورة.

وقال المكتب الاعلامى للدكتور عارف النايض في بيان صحفي، السبت، أن الفريق القانونى والفنى تمكن من تجميع وتوثيق كافة الأدلة القانونية والتقنية من كافة وسائل الإعلام ومختلف مواقع التواصل الإجتماعي، وتجهيز المذكرات القانونية بالخصوص، مؤكدا أن مكتب الرصد للفريق القانونى مستمر بمراقبة ما قد يستجد من جرائم التشهير.

وأكد النايض أن أي جرائم تشهير وإفك وإفتراء لن يتم تجاهلها مجددا، متهما اعلام الإخوان ببث الأكاذيب والشائعات بشكل يومى وممنهج عبر وسائل الإعلام الإخوانية أو صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

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ونفى النايض ما يروجه اعلام جماعة الإخوان فى ليبيا من أكاذيب وادعاءات حول تحريضه على مدينة طرابلس واهلها.

يذكر أن اعلام جماعة الإخوان فى ليبيا يشن حملة إعلامية شرسة ضد الشخصيات الليبية التى تؤيد عملية الجيش الوطنى لمكافحة الإرهاب وعصابات الجريمة فى العاصمة طرابلس.