شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: المعارضة السودانية تتوقع الاتفاق على مجلس انتقالى جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مفاوض من تحالف المعارضة بالسودان اليوم السبت بعد محادثات مع المجلس العسكري الحاكم إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل مجلس جديد يدير عملية الانتقال في البلاد. ووفقاً لوكالة رويترز للأنباء، أضاف أيمن نمر وهو مفاوض من قوى إعلان الحرية والتغيير "اليوم تقدمنا بخطوات إيجابية ونتوقع التوصل لاتفاق مرض لكل الأطراف". وتابع قائلا "نتوقع أن نستلم خلال ساعات رد المجلس العسكري بخصوص تكوين مجلس السيادة". Advertisements

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