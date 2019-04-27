قيادي بالحرية والتغيير: هذا هدفنا من مد الفترة الانتقالية إلى 4 سنوات

قال محمد ضياء الدين، الناطق الرسمي باسم قوى الإجماع الوطني والقيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير في مقابلة مع "سبوتنيك" تنشر لاحقا، إن جولة جديدة من المشاورات تجري اليوم بين اللجنة المشتركة التي قامت قوى الحرية والتغيير بتشكيلها بالأمس والمجلس العسكري للوصول إلى توافق القضايا الخلافية.

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وأضاف القيادي بإعلان الحرية والتغيير، الكثير من الناس تستغرب طلب قوى الحرية والتغيير زيادة مدة الفترة الانتقالية إلى 4 سنوات بدلا من سنتين والتي أعلنها المجلس العسكري، لكننا نريد من خلال تلك الفترة أن نقوم بمعالجة الآثار المترتبة على سياسات المرحلة السابقة في رؤية تعبر عن طموحات القوى السودانية خلال المرحلة الانتقالية.

وتابع ضياء الدين، إن أهم الملفات التي تريد قوى الحرية والتغيير معالجتها في تلك الفترة هى ملف الحرب والسلام وإعادة اللاجئين، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية والعلاقات الخارجية، بجانب وضع دستور دائم للبلاد يعالج القضايا الخلافية، مثل إدارة الحكم والقضايا الخلافية وعلاقة الدين بالدولة.

وأشار القيادي بقوى الحرية والتغيير، إلى أن اختيار وتصميم قوى الحرية على 4 سنوات للمرحلة الانتقالية حتى لا نكرر نفس أخطاء الماضي، والذي فشلت فيه المراحل الانتقالية، لكن بعد السنوات الأربع تجرى انتخابات حرة ونزيهة ويختار الشعب من يمثله.

وتولى المجلس الانتقالي السلطة بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان، لكنه يتعرض لضغوط من المحتجين لتسليم السلطة على الفور لحكومة مدنية، بينما يقول المجلس إنه يريد إدارة البلاد خلال فترة انتقالية تصل إلى عامين لكنه على استعداد للعمل مع حكومة مدنية تتألف من تكنوقراط.