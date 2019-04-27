مصرع 16 مهاجرا أفريقيا وإصابة 17 في حادث مأساوي شرقي المغرب

وأفادت السلطات المحلية بإقليم بركان أن "16 من الأشخاص المرشحين للهجرة السرية المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء لقوا مصرعهم، صباح اليوم السبت، فيما أصيب 17 آخرون بإصابات متفاوتة الخطورة"، وفقا لصحيفة "أخبار اليوم" المغربية.

وأضافت السلطات المغربية أن الحادث الذي خلف هذا العدد من الضحايا والمصابين، جاء نتيجة سقوط "عربة من الحجم المتوسط كانت تقلهم في مجرى قناة للري موجودة بالطريق الثانوية الرابطة بين السعيدية والناظور على مستوى جماعة العثامنة، دائرة أحفير، إقليم بركان".

وأشارت إلى أنه فور إشعارها بالحادث انتقلت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث جرى نقل جميع الأشخاص المصابين إلى المستشفى الإقليمي ببركان لتلقي العلاجات الضرورية.

كما أعلنت فتح بحث من طرف السلطات المعنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات الحادث، وللكشف أيضا عن حيثيات تنظيم عملية الهجرة السرية هاته.

وأشارت السلطات المغربية إلى أن البحث جار من أجل توقيف سائق العربة الذي فر بعد الحادث.