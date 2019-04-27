لكشف جرائم الحلف في ليبيا... "ضحايا الناتو" توقع مذكرة تفاهم مع لجنة روسية

وتمثل الخطوة أهمية كبيرة في إطار كشف جرائم الناتو، التي ارتكبها في ليبيا خلال حربه الغاشمة، في العام 2011.

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وتضمنت الاتفاقية، بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، عزم الطرفين على التعاون الفني في مجالات حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، ودعم طرفي التفاهم المشترك في مختلف الميادين الإنسانية، وتقديم الدعم والمعونة القانونية والإعلامية لرابطة ضحايا الناتو، والتعريف بحجم الآلام والتضحيات، التي قدمها الشعب الليبي في مواجهة عدوان الناتو سنة 2011، وما ترتب عليه من قتلى وجرحى وتدمير للبنى التحتية والمنشآت العسكرية والمدنية في ليبيا.

وأكد الطرفان على أهمية عقد المؤتمرات، وورش العمل المشتركة في روسيا وسوريا وليبيا قريبا.

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فيما أكدت رابطة ضحايا الناتو الليبية على أنها ستعمل على شرح أبعاد ما تعرض له الشعب الليبي وما لحق بالأجيال القادمة، من ضرر واتخاذ كافة التدابير للمضي قدما في رفع الدعاوى القضائية أمام المحاكم الدولية والإقليمية، ضد حلف الناتو، والأشخاص والكيانات التي ساهمت في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الليبيين، وضرورة تكاثف الجهود من أجل إنصاف الضحايا، وعدم تمكين الجناة من الإفلات من العقاب.

وأوضحت الرابطة أنها تملك من الأدلة والوثائق ما يبرهن على جرائم حلف الناتو في ليبيا، وأن حربهم المزعومة لم تكن من أجل حماية الليبيين، بل أنها كانت لهدم الدولة الليبية وتحويلها إلى بؤرة لجماعات الإرهاب والتطرف، التي أوصلتهم إلى مفاصل الحكم في العاصمة الليبية، ليجعلوا من ليبيا دولة تابعة لهم، ويتمكنوا من السيطرة على خيراتها.

وتجدر الإشارة إلى أنه وقع على الاتفاقية من الجانب الليبي، المهندس خالد الخويلدي رئيس الرابطة، ومن الجانب الروسي، البرفسور فومين ايڤانڤيتش، نائب رئيس اللجنة الروسية، وعضو الكرملين السابق، وبمشاركة رئيس الجمعية العالمية لمنظمات السلام، سيرجي ريزيك، ورئيس اللجنة القانونية بالرابطة الليبية، الدكتور محمد الزبيدي، والسيد مجد كوتراش، رئيس مركز كاتيخون للدراسات الاستراتيجية ورئيس لجنة الأسرى والمفقودين، ريم يوسف، والكاتب والصحفي الروسي المتخصص، نيكولاي سولوجوبسكي.