السودان.. لجنة التفاوض بين "العسكر" والمعارضة تتوقع نتائج إيجابية

الخرطوم/ الخليج 365
أعلن ممثلون عن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، وقوى إعلان الحرية والتغيير، السبت، تفاؤلهم بإمكانية الوصول إلى تقارب في وجهات النظر في القضايا الخلافية، في أول لقاء بينهما.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، بالقصر الرئاسي بالخرطوم، تابعه مراسل الخليج 365.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري، شمس الدين كباشي، إن "اجتماع لجنة التفاوض المشتركة بين المجلس العسكري، وقوى إعلان الحرية والتغيير سادته روح طيبة، ومسؤولية إعلاء قيمة الوطن".
وأضاف أن، "الاجتماعات ستستمر مساء اليوم (السبت) ومتفائلون بالوصول إلى نتائج إيجابية".
من جهته قال المتحدث باسم قوى إعلان الحرية والتغيير، مدني عباس مدني، إن "الاجتماع الأول للجنة التفاوض، ناقش النقاط التي حولها اختلاف في وجهات النظر".
وأضاف، "في أقرب فرصة ممكنة ننتظر الوصول إلى نتائج إيجابية تلبي تطلعات الشعب السوداني".
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