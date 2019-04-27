روسيا: نفكر في تبسيط حصول كل الأوكرانيين على #الجنسية_الروسية

صحيفة الخليج الالكترونية

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت، عن نية بلاده في تسهيل حصول كل الأوكرانيين على الجنسية الروسية.

وقال بوتين للصحافيين في بكين: “نفكر في منح الجنسية بطريقة مبسطة إلى كل مواطني أوكرانيا، وليس فقط لمواطني جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك”، الانفصاليتين الواقعتين في شرق أوكرانيا ولا تعترف بهما الأسرة الدولية.

وكانت موسكو خففت إجراءات منج الجنسية الروسية لسكان المنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا في خطوة دانتها كييف.