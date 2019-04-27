متصفح “جوجل كروم” الجديد ينفّذ مهام سرية “غير مسبوقة” لمستخدميه

صحيفة الخليج الالكترونية

تستعد شركة “جوجل” الأمريكية لطرح تحديث جديد لمتصفحها الأشهر “جوجل كروم” الذي سيحمل رقم “74”، وسيحتوي على مهام سرية جديدة “غير مسبوقة” لمستخدميه.

وأشار موقع “موبايل سيرب” التقني المتخصص، إلى أن متصفح “جوجل كروم” الجديد سيكون متوافقًا مع نظام تشغيل “ويندوز” و”ماك أو إس” و”لينكس”.

وأوضح الموقع التقني أن أبرز الميزات الجديدة التي سيضمها متصفح “جوجل كروم”، هي ميزة “الوضع الليلي” السرية، التي تضمن خصوصية أفضل لمتصفحي الإنترنت.

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كما سيمنح “جوجل كروم” أيضًا خيار تعطيل المؤثرات الحركية، التي يمكن أن تسبب ضيقًا كبيرًا للمستخدمين.

وقدمت “جوجل كروم” أيضًا مجموعة من الاختصارات التي يمكنها أن تترجم للمستخدم أي كلمات يمكن أن تقف أمامه عند تصفحه موادَّ بلغات مختلفة.