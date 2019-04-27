تحذيرات من #التنزه في بطون #الأودية و #قمم_المرتفعات

صحيفة الخليج الالكترونية

دعت إدارة الدفاع المدني بمنطقة تبوك المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، والحرص على عدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق.

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وأكدت ضرورة اتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته من خلال موقعه الإلكتروني https://www.998.gov.sa/Ar/Pages/default.aspx , أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

جاء ذلك بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة تبوك تشمل محافظة الوجه وأملج والمنجور والأجزاء المجاورة لها، حتى الساعة الـخامسة مساءً.