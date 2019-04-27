تعرف على مواصفاته.. تسريب هاتف “آيفون” الجديد.. خيار “ثلاثي” استثنائي

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت تقارير صحفية عديدة عن التسريب الأخير، الخاص بأحدث هواتف “آيفون” الجديدة التي سيطلق عليها “آيفون X 11”.

وقالت مجلة “فوربس” الأمريكية، إن هاتف “آيفون” الجديد، سيعتمد على “خيار ثلاثي” استثنائي.

وسيعتمد هاتف “آيفون X 11” على خيار “3 كاميرات خلفية” شكلها مختلف تماماً، خاصة وأنه يظهر شكلها وكأنها عدسة واحدة كبيرة.

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وتنوي “أبل” أن تطرح نسختين من هاتفها الجديد، وهما “آيفون X 11″، “آيفون X 11 ماكس”، بقياسات شاشة تتراوح ما بين 5.8 بوصة و6.5 بوصة.

كما تظهر تلك التسريبات أيضاً أن زر كتم الصوت سيكون عمودياً وليس أفقياً، كما هو في النسخ السابقة، كما سيتغير موقع الميكروفون الخلفي ليكون أسفل الكاميرا.

ومن المتوقع أن يتم دعم الجهة الخلفية بهيكل زجاجي، وصفت بأنها ستكون “فريدة من نوعها”.