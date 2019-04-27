إصابة حارس إثر اندلاع حريق مستودع في #مكة

صحيفة الخليج الالكترونية

أصيب حارس مستودع بمنطقة الحسينية بحروق سطحية؛ إثر اندلاع حريق في مستودع داخل حوش مسور تقدر أبعاده بـ”150 × 150م” به مجموعة من الأثاث والنفايات، فيما باشر الدفاع المدني وأخمد الحريق، ومنع انتقال الحريق إلى مواقع مجاورة، وفريق التحقيق يباشر للتعرف على مسببات الحريق.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف إنه في تمام الساعة الحادية عشرة والدقيقة السابعة والعشرين من يوم السبت ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في مستودع بحي الحسينية.

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وأضاف: “كان الحادث عبارة عن اشتعال النار في أرض مسورة ومكشوفة تقدر أبعادها بـ150 × 150م، تحتوي على مجموعة من الغرف المبنية بالصاج ومخزن به مجموعة من الأثاث المستخدم وأخشاب ونفايات”.

وأوضح: “تمت السيطرة على الحادث وإخماده دون امتداده إلى المواقع المجاورة، وقد نجم عنه إصابة حارس الموقع بحروق سطحية، وجرى نقله للمستشفى وحالته الصحية مستقرة.

وأشار “الشريف” إلى أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث تنسيقاً مع الجهات المعنية.