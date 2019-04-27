أمانة عسير تحصد جائزة الخدمات الحكومية الذكية على مستوى الشرق الأوسط

صحيفة الخليج الإلكترونية

فازت أمانة منطقة عسير بجائزة الشرق الأوسط لـ “تميز الخدمات الحكومية الذكية”، المقدمة من معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز والتي أقيمت يوم الخميس الماضي بالتزامن مع أعمال مؤتمر الحكومة والمدن الذكية في دول مجلس التعاون الخليجي الخامس والعشرين، والذي عقد بمدينة دبي.

وتسلم الجائزة امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي وسط مشاركة عالمية من القيادات والخبراء في المؤسسات الحكومية، والمنظمات الدولية وقطاعات الاعمال وتكنولوجيا المعلومات على المستوى الدولي و الاقليمي .

وتعد هذه المرة الأولى التي تفوز فيها أمانة منطقة عسير بهذه الجائزة، بعد منافسة مع العديد من الجهات ذات العلاقة ، لاسيما وأن الجائزة كانت في إطار توجهات الأمانة واهتماماتها بالإبداع الالكتروني والتحول الرقمي وخلق بيئة عمل تعتمد على التعاملات الالكترونية وفق توجهات استراتيجية نفذتها امانة منطقة عسير في العمل البلدي والمنبثقة من برنامج التحول الوطني 2020 ضمن رؤية المملكة 2030.

ويأتي نيل أمانة منطقة عسير لهذه الجائزة امتداداً لجوائز عدة حصدتها الأمانة على المستويين الدولي والإقليمي بعدة مجالات ومواكبة للنقلة النوعية التي تشهدها الأمانة في الوقت الراهن.

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من جهته اوضح امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن فوز أمانة منطقة عسير بهذه الجائزة جاء في إطار النقلة الضخمة لأمانة المنطقة في مجال تقديم الخدمات الإلكترونية عبر بوابتها الإلكترونية المتكاملة، بالإضافة لتطوير الخدمات الإلكترونية التي تهدف الى تقديم خدمات الكترونية متكاملة لتسريع الإجراءات وتسهيلها عبر أنظمة تقنية مرتبطة بمعايير ضبط الجودة وقياس الأداء.

وأضاف الدكتور وليد أن تحقيق الأمانة لهذه الجائزة جاء نتيجة اهتمام ودعم القيادة الرشيدة – رعاها الله – بمختلف القطاعات ومنها القطاع البلدي امتداداً لمبادرات رؤية المملكة 2030 وخطط التحول الوطني 2020 والتي تهدف لتحقيق المفهوم النوعي في رفع التنافسية والاستجابة مع متطلبات المستفيدين واحتياجاتهم لتعزيز مسيرة التطور والنماء والارتقاء بالخدمات البلدية للتيسير على المواطنين وراحتهم .

وأضاف الحميدي الى أن هذه الجائزة جاءت نظير الكثير من الأعمال التطويرية التي قامت بها الأمانة و تتويجا للجهود التي بذلتها وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بمعالي الوزير الدكتور ماجد القصبي في دعم الامانات والبلديات ، مما أسهم في التطور الكبير في الخدمات الإلكترونية عبر مجموعة من الحزم الالكترونية المقدمة للمستفيدين. واختتم الدكتور الحميدي تصريحه مشيرا الى أن الجائزة الحقيقية له على الصعيد الشخصي وللأمانة هي خدمة المواطنين وتيسير اجراءاتهم وتوفير كل متطلبات احتياجاتهم عبر منظومة من الخدمات الإلكترونية النوعية.

الجدير بالذكر فإن الجائزة تمنح سنويا لأفضل الممارسات في مجال التحول المؤسسي الذكي ومبادرات تطوير التنافسية والخدمات الإلكترونية للمدن الذكية.

وكانت أمانة منطقة عسير قد حصلت مؤخرا على جائزة ( مجلس التعاون الخليجي للعمل البلدي ) نظير حصولها على المرتبة الخامسة بين بلديات دول مجلس التعاون الخليجي ، بعد فوز مشروعها “كورنيش الضباب الجبلي” في المسابقة المنعقدة بدولة الكويت 2018م .