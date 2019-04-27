صحيفة الخليج الالكترونية وثق مقطع فيديو قيام سائق سيارة من نوع “شاص” بإنقاذ شاب احتجزت السيول سيارته بمنطقة الخرارة شرق محافظة الوجه. وهطلت أمطار غزيرة اليوم السبت على المنطقة التي شهدت جريانا للسيول.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. قائد “شاص” ينقذ شابا احتجزت السيول سيارته بمحافظة الوجه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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