أمير عسير يكرم المتبرعين والداعمين لحملة (تفريج كربة)

الخليج - حسن القبيسي

أشاد الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بما قدمه رجال الأعمال وبعض الأهالي من دعم سخي تمثل في التبرع لحملة “تفريج كربه” التي قادتها إمارة منطقة عسير ممثلة في اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم بمنطقة عسير”تراحم” خلال رمضان الماضي وتجاوز الدعم 13 مليون ريال.

جاء ذلك خلال تكريمه لعدد من رجال الأعمال الداعمين والمتبرعين للحملة لعام 1439هـ .

وفي بداية اللقاء رحب أمير منطقة عسير بالجميع مؤكداً على أهمية منزلة التراحم والتعاطف في الإسلام ودور التكافل والترابط بين أفراد المجتمع .

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وقدم الشكر لرجال الأعمال والموسرين وفاعلي الخير بالمنطقة وخارجها لدعم الحملة للقيام بدورها بالشكل المطلوب.

ورحب الأمير تركي بن طلال بآراء ومقترحات رجال الأعمال والداعمين بعد اطّلاعهم على تقرير لجنة تراحم للعام المنصرم ليكونوا شركاء في تجويد عمل اللجنة بما يضمن الرقي بها وبأعمالها على الوجه المطلوب .

وفي نهاية اللقاء تشرف عدد من المكرمين بالسلام على سمو أمير منطقة عسير واستلام شهاداتهم التقديرية بهذه المناسبة .

من جهتهم قدم المكرمين شكرهم وتقديرهم لسموه على اهتمامه ومتابعته الدائمة للأعمال الخيرية والإنسانية بالمنطقة.