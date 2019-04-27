هدف يدعو حاملي البكالوريوس والدبلومات الصحية للتقدم لعدد من الوظائف المطروحة بالرياض

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صحيفة الخليج الالكترونية
دعا صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” الخريجين من حملة درجتي البكالوريوس والدبلوم في التخصصات الصحية للتقديم لعدد من الفرص الوظيفية الصحية.
وأوضح الصندوق أن الوظائف سيتم طرحها خلال ملتقى التوظيف الذي سيبدأ عند الساعة الثامنة والنصف من صباح الثلاثاء المقبل في مقر الصندوق بمدينة الرياض.
وأبان أن الملتقى ينعقد بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة، والقطاع الخاص.
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