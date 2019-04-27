«الأرصاد» تتوقع: أمطار رعدية على تبوك.. تنتهي في هذا الوقت

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة تبوك تشمل محافظة الوجه وأملج والمنجور والأجزاء المجاورة لها، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً.
من جهتها، دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، والحرص على عدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق.
وأكدت ضرورة إتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته من خلالموقعه الإلكترونيأو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.
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