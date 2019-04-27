شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الرياض» تُعلن حركة نقل قادة وقائدات المدارس.. الاستعلام من هنا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اليوم السبت، عن حركة نقل قادة وقائدات المدارس للعام الدراسي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ.
وقالت إدارة تعليم الرياض، على حسابها في “تويتر”: إنها “تبارك لمن تحققت له رغبة النقل، وسيكون الاستعلام عن طريق بوابة الرياض التعليمية عبر (هذا الرابط)
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