شكرا لقرائتكم خبر عن ذروة الحالة المطرية.. ماذا قال «المسند» عن توقعاته؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبد الله المسند، أن تكون ذروة الحالة المطرية اليوم، وربما تتركز الأمطار شبه الغزيرة على نواحي منطقة حائلعلى وجه التحديد.

وأضاف المسند – عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر – أنه من المتوقع أن تشهد المنطقة سحباً ركامية ذات قمم عالية مفعمة بالمطر، وربما البرد والرياح الهابطة، بمشيئة الله تعالى.