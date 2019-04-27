شكرا لقرائتكم خبر عن ذروة الحالة المطرية.. ماذا قال «المسند» عن توقعاته؟ والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبد الله المسند، أن تكون ذروة الحالة المطرية اليوم، وربما تتركز الأمطار شبه الغزيرة على نواحي منطقة حائلعلى وجه التحديد.
وأضاف المسند – عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر – أنه من المتوقع أن تشهد المنطقة سحباً ركامية ذات قمم عالية مفعمة بالمطر، وربما البرد والرياح الهابطة، بمشيئة الله تعالى.
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