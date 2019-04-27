انت الان تتابع إسرائيل تعتزم إطلاق سراح سوريين مقابل رفات جندي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ذكرت قناة (الحرة) الإخبارية نقلا عن مصدر رسمي إسرائيلي اليوم السبت قوله، إن إسرائيل ستطلق سراح أسيرين سوريين مقابل استعادة رفات الجندي زكريا بوميل الذي فقد عام 1982، وأضاف المصدر، إن هذه الفكرة لم تطرح مسبقا، وإنما تأتي كبادرة حسن نية. وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس قد أعلن الأربعاء الماضي أن رفات الجندي زكريا بوميل المولود في الولايات المتحدة، بات في إسرائيل، من دون أن يكشف أي تفاصيل عن كيفية استعادة هذا الرفات.

وكانت قوات الجيش الإسرائيلي قد أعلنت عن فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة بذريعة "عيد الفصح اليهودي.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه في "تويتر"، إنه سيتم إغلاق الضفة ومعابر غزة ابتداء من مساء الجمعة 19 إلى مساء اليوم 27 من أبريل الجاري.وسيسمح خلال فترة الإغلاق