الان تتابع علماء ألمان يبتكرون أعضاء بشرية تعويضية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ميونخ - الخليج 365:
ابتكر باحثون ألمان أعضاء بشرية تعويضية شفافة باستخدام تقنية تمهد لطباعة أجزاء ثلاثية الأبعاد من الجسم، مثل الكلى المستخدمة في عمليات الزرع.
ووفق الديلي ميل البريطانية، طور فريق علماء جامعة لودفيغ ماكسيميليانز في ميونيخ، بقيادة علي إرتورك، تقنية تستخدم مذيبا لإنشاء أعضاء شفافة، مثل الدماغ والكلى، ومن ثم يمسح العضو مجهرياً بأشعة الليزر، ما يتيح التقاط الهيكل بأكمله بما في ذلك الأوعية.
وأضاف التقرير أنه باستخدام هذا المخطط تتم طباعة أساس العضو مع تحميل الطابعة ثلاثية الأبعاد بالخلايا الجذعية، التي تعمل كحبر يحقن في الموضع الصحيح، ما يجعل العضو يعمل بكفاءة عالية.
كانت هذه تفاصيل خبر علماء ألمان يبتكرون أعضاء بشرية تعويضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.