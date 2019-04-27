علماء ألمان يبتكرون أعضاء بشرية تعويضية

جدة - عمرو شويل ميونخ - الخليج 365:

ابتكر باحثون ألمان أعضاء بشرية تعويضية شفافة باستخدام تقنية تمهد لطباعة أجزاء ثلاثية الأبعاد من الجسم، مثل الكلى المستخدمة في عمليات الزرع.

ووفق الديلي ميل البريطانية، طور فريق علماء جامعة لودفيغ ماكسيميليانز في ميونيخ، بقيادة علي إرتورك، تقنية تستخدم مذيبا لإنشاء أعضاء شفافة، مثل الدماغ والكلى، ومن ثم يمسح العضو مجهرياً بأشعة الليزر، ما يتيح التقاط الهيكل بأكمله بما في ذلك الأوعية.

وأضاف التقرير أنه باستخدام هذا المخطط تتم طباعة أساس العضو مع تحميل الطابعة ثلاثية الأبعاد بالخلايا الجذعية، التي تعمل كحبر يحقن في الموضع الصحيح، ما يجعل العضو يعمل بكفاءة عالية.