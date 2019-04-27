روسيا تدرس منح الجنسية إلى كل مواطني أوكرانيا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، استعداد بلاده دراسة منح جنسيتها لجميع مواطني أوكرانيا.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلى بها بوتين على هامش مشاركته في فعاليات منتدى "الحزام والطريق" بالعاصمة الصينية بكين.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن بوتين قوله: "نفكر قريبًا في منح الجنسية الروسية للأوكرانيين بموجب إجراء مبسط".

ويوم الأربعاء الماضي، أقر الرئيس الروسي إجراءات تسهل منح الجنسية الروسية لسكان المناطق الانفصالية بأوكرانيا (إقليم دونباس بشقيه دونيتسك ولوغانسك).

Advertisements

ولاقى القرار الروسي انتقادات واسعة، إذ أدانته واشنطن، يوم الخميس الماضي، واعتبرته خطوة "تقوّض أسس اتفاق مينسك"، فيما انتقد الاتحاد الأوروبي القرار واعتبره "يقوّض سيادة" أوكرانيا.

وأمس الجمعة، اعتبر المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبيزيا، أن منح جنسية بلاده لسكان دونباس يشكل مسئولية اقتصادية واجتماعية ستضلع بها روسيا، في الوقت الذي لن نحصل فيه على أي مقابل.

وفي 12 فبراير 2015 توصل قادة أوكرانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا إلى اتفاق في عاصمة بيلاروسيا "مينسك"، يقضي بوقف إطلاق النار شرقي أوكرانيا بين القوات الحكومية والانفصاليين الموالين لموسكو، وإقامة منطقة عازلة.

وعُرف الاتفاق بـ "اتفاق مينسك-2" ويعتبر تطويرًا لـ "اتفاق مينسك-1" الذي وقعه ممثلو الحكومة الأوكرانية والانفصاليون برعاية روسيا ومنظمة الأمن والتعاون بأوروبا في 20 سبتمبر 2014.