البحرين تنشر قائمة بأسماء من استعادوا جنسيّاتهم

اسماء السيد - "الخليج 365" من المنامة: أعلنت وزارة الداخلية البحرينية السبت تطبيقها للأمر الملكي الذي نصّ على تثبيت جنسية قرابة 500 مواطن بحريني. ونشرت الوزارة قائمة بأسماءهم.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية في بيان إطلعت ""الخليج 365"" على نسخة منه ونشر على صدر موقعها الالكتروني: "أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد بتاريخ 21 أبريل 2019 الأمر الملكي السامي بتثبيت جنسية (551) محكوماً صدرت بحقهم أحكام بإسقاط الجنسية، تطبيقاً لما نصت عليه المادة (24) مكرر من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الاعمال الارهابية".

وأضاف البيان: "وتنفيذاً للأمر الملكي السامي، فقد قامت وزارة الداخلية بالشروع بإجراءات تثبيت الجنسية من خلال فريق عمل مشترك مع وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف".

وقالت الوزارة إنّ الأمر الملكي جاء "ليؤكد حرص واهتمام جلالته على منح أبناء الوطن الفرصة للمراجعة وتصويب سلوكهم. فهذا التوجيه الملكي الإنساني النبيل ، يجسد الألفة والتماسك المتين بين جلالة الملك وشعبه المخلص الأمين، لِتَخطُو مملكة البحرين بعزم لا يلين نحو التطوير والبناء للحفاظ على مكتسبات الوطن، وليستلهم كل مواطن بحريني معاني هذا الصفح الملكي وأن يحرص عليه ويسعى إلى الحفاظ على مكتسباته وأن يساهم بفاعلية في الحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بأمن الوطن".

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يشار إلى أنّ عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد أصدر أمراً بإعادة جنسية 551 محكوماً صدرت ضدهم أحكام بإسقاط الجنسية.

وكان الملك أصدر توجيهات للجهات المعنية بتنفيذ الأحكام الجنائية بالعمل على تقييم وضع المحكومين بإسقاط الجنسية، وأن تتم الدراسة والتقييم وفق معايير مرتبطة بجسامة الجريمة وأثرها والنتائج التي ترتبت عليها، وكذلك مدى خطورة كل محكوم وأثر ذلك على الأمن الوطني.

وكلّف الملك حمد، الذي لا يتم تنفيذ حكم إسقاط الجنسية إلا بموافقته، وزير الداخلية دراسة الأحكام الصادرة بإسقاط الجنسية وبإعداد ونشر قوائم المستفيدين.

للإطلاع على قائمة من استعادوا جنسياتهم يرجى الضغط هنا.