دبي تستضيف مؤتمرًا للسفر

اسماء السيد - دبي: ينطلق غد الأحد في دبي "سوق السفر العربي"، المؤتمر البارز على مستوى قطاع السياحة في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا بمشاركة 2800 عارض من المنطقة والعالم.

ويمثل المشاركون وكلاء السفر وشركات السياحة وسلاسل الفنادق المحلية والعالمية لعرض "أحدث المنتجات والخدمات السياحية لضمان التواجد النشط داخل أسواق المنطقة"، وغفقا للمنظمين.

ويأتي انعقاد الدورة السادسة والعشرين من الحدث، الذي شهد خلال دورته للعام 2018 إبرام صفقات بما يقرب من 2,5 مليار دولار، تزامنا مع "مساعي دبي لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للحركة السياحية".

واستقبلت دبي 15,92 مليون زائر في العام 2018، بزيادة قدرها 0,8 بالمئة عن العام السابق بينما تطمح الامارة الخليجية الثرية لأن تستقبل 20 مليون شخص العام المقبل مع استضافتها معرض "اكسبو"، الأكبر في العالم.

وتعتبر دبي من الوجهات السياحية الكبرى في العالم. وتضمّ الامارة مئات الأبراج وناطحات السحاب، أشهرها برج خليفة الأعلى في العالم ويبلغ ارتفاعه 828 مترا، إضافة إلى برج العرب المعروف بفندق "السبع نجوم".

