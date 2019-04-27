دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة خدمة صور قوقل تعمل على إضافة الدعم المناسب لصور سامسونج المتحركة

تُعدّ الصور المتحركة “Motion Photos” إضافة مثيرة للاهتمام لأدوات التصوير لدينا، حيث مع هذه الخاصية لن يتم حفظ صورة فقط، ولكن أيضًا شريط فيديو قصير حول تلك اللحظة، فإذا كنت مهتم بتصوير الحيوانات الأليفة أو الأجسام سريعة الحركة أو أي لحظات مهمة أخرى، فيمكن أن توفر لك الرسوم المتحركة سياقًا لا تستطيع التقاطه التصوير العادي.

ولكن نظرًا لأن كل شركة لديها تطبيقها الخاص للصور المتحركة، فإن بعضها لا يتوافق مع بعضها البعض أو مع صور قوقل، وكان هذا هو الحال بالنسبة لشركة سامسونج، لكن الآن تغيّرت الأمور، حيث تعمل حدمة صور قوقل على إضافة الدعم للصور المتحركة الخاصة بهواتف سامسونج، حيث أبلغ عدد من المستخدمين بأن الصور المتحركة التي تم التقاطها على أجهزة جالاكسي أس 9 و اس 10، بدأت في الظهور وبشكل صحيح على خدمة صور قوقل سواء على أندرويد أو على الويب.

وهذا يعني أنه بالإمكان النقر فوق زر Motion لمشاهدة المقطع المرفق أو إيقافه والحصول على الصورة الثابتة، ويتم أيضًا تحميلها بشكل صحيح على الويب، وفي هذا الصدد يقول المستخدمون أيضًا أن الصور ذات الحركة المرفقة لا تظهر على الفور في صور قوقل وأن الرسوم المتحركة ليست بالضبط نفس الصور التي تقدمها سامسونج، ما يُؤكد بأن قوقل تستخدم خوارزمياتها الخاصة لتثبيتها والحصول على مقطع ثابت.

أخيرًا، ما زالت هذه الإضافة متاحة على عدد محدود جدًا من المستخدمين، ويبدو أن التغيّر من جهة الخادم، لذلك عليك الصبر أيام أو أسابيع أخرى لكي تراها جاهزة للاستخدام، وبنفس الوقت يُمكن أن تستغني قوقل عن هذا الدعم دون أسباب.

التدوينة خدمة صور قوقل تعمل على إضافة الدعم المناسب لصور سامسونج المتحركة ظهرت أولاً على عالم التقنية.