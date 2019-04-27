دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

المزيد من المزايا الجميلة لمشتركي برايم في أمازون، حيث تعمل عملاقة التجارة الإلكترونية على إطلاق ميزة شحن مجاني خلال يوم واحد وذلك كخيار افتراضي لمشتركي برايم بدلاً من الشحن خلال يومين.

وحتى لا يحدث لديك التباس، ما تعمل عليه أمازون مختلف عن خاصية الشحن المجاني خلال نفس اليوم أو خلال يوم واحد والتي تتطلب أن تكون مشترياتك لا تقل عن 35 دولار.

واستثمرت أمازون الكثير من المال والوقت خلال الأشهر الماضية لتطور حلول النقل حيث تتعاون مع البريد الأمريكي لإطلاق الميزة الجديدة، ومهدت لذلك دعم المزيد من المدن الأمريكية للشحن خلال يوم واحد. ومن خلال التعاون مع البريد الأمريكي وشركاؤه ستصل إلى جعل خيار الشحن المجاني خلال يوم واحد كخيار أساسي لكافة مستخدمي برايم.

وستكشف أمازون المزيد من التفاصيل حول الميزة الجديدة خلال الأشهر المقبلة، وبدأت بتطويرها في الولايات المتحدة وكندا، لكنها لاحقاً ستشمل لتغطي كافة أنحاء العالم.

التدوينة أمازون تخطط لإطلاق ميزة شحن مجاني خلال يوم لمشتركي برايم ظهرت أولاً على عالم التقنية.