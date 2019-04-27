الهند تبحث حظر العملات الرقمية بالكامل

الهند لديها شكوك حول كل شيء ولا تتوانى باستخدام سلاح الحظر، قبل فترة حظرت تطبيق تيك توك، والآن تم رفع الحظر عنه، وآخر المستجدات هي مباحثات تجريها الحكومة لحظر العملات الرقمية.
تجري الآن الحكومة الأمريكية مفاوضات على مستوى عدة وزارات حول مسودة قانون تحظر بموجبه العملات الرقمية. وأيدت عدة وزارات القانون المذكور والتي يتضمن منع بيع وشراء وإصدار كل أنواع العملات الرقمية.
وتتخذ الحكومة ذريعة أن العملات الرقمية يمكن استخدامها في غسيل الأموال، لذا سيصدر القانون بناءاً على قانون مكافحة غسيل الأموال.
وذكرت وزارة التجارة أن العديد من الشركات التي تتداول بالعملات الرقمية كانت تقوم بذلك بإغراء العائد الكبير، في حين أن معظمها تعمل باسلوب احتيال بونزي الشهير للتحايل على المستثمرين السذج، على حد تعبيرها.
وفي فبراير الماضي اعتقلت الشرطة الهندية شخص لاحتياله على 12 شخص آخر وجمع منهم مبلغ 250 ألف دولار حول تداول والاستثمار في العملات الرقمية. وكان المحتال حينها قد عرض على المخدوعين بأن يموّلوا عملته الرقمية الجديدة التي تدعى KBC coin.
في حال موافقة الحكومة على القانون الجديد، فإنه على الأرجح سيصدر من قبل الحكومة الجديدة التي سيجري انتخابها خلال الأشهر القادمة.
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