شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: مقتل شخص وإصابة 2 فى انفجار عبوة ناسفة شمال تكريت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل شخص وأصيب اثنان آخران، جراء انفجار عبوة ناسفة، في بلدية بيجي شمال تكريت بالعراق.

وذكرت وكالة أنباء الإعلام العراقي (واع) اليوم السبت أن عبوة ناسفة انفجرت على آلية أثناء حملة لتنظيم منطقة تل الزعتر بقضاء بيجي شمال تكريت مركز محافظة صلاح الدين، أسفرت عن مقتل سائقها وإصابة اثنين من عاملي خدمة بلدية القضاء.

وأوضح مدير شرطة بيجي العقيد الركن علي الحمداني، أن العبوة الناسفة التي انفجرت على آلية تابعة لبلدية القضاء كانت مدفونة بالقرب من مطعم الزيتون بحي الزعتر، وهي من مخلفات تنظيم (داعش) الإرهابي، مشيرا إلى وجود عبوات أخرى غير مكتشفة وهي تشكل خطراً كبيراً على حياة المواطنين في المدينة.