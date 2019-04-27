العراق.. قوى داعمة لرئيس الوزراء ترفض موقف واشنطن من خامنئي‎

العراق/علي جواد/الخليج 365-

أبدت قوى سياسية شيعية ضمن التحالفات الداعمة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي اليوم، السبت، رفضها القاطع لمواقف السفارة الاميركية في بغداد تجاه قادة طهران.

جاء ذلك، على خلفية ما نشرته الصفحة الموثقة للسفارة الأميركية لدى بغداد، من معلومات تتعلق بالمرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي.

والخميس، كشفت سفارة واشنطن عبر موقعها في "فيسبوك"، عن أن حجم ثروة خامنئي "تقدر بـ200 مليار دولار، وأن الفساد يستشري في جميع مفاصل النظام الإيراني".

وقال عمار الحكيم رئيس تحالف الحكمة (18/ 329 مقعدا) في بيان له، إن "استخدام العراق منطلقا للحرب الإعلامية أو التجارية أو السياسية يمثل انتهاكا لسيادتنا الوطنية وخرقا واضحا للأعراف الدبلوماسية المتبعة بين الدول".

وأضاف "لقد شددنا مراراً ونجدد تأكيدنا هنا على حيادية العراق وعدم انجراره لسياسة المحاور، وننطلق بذلك من المصلحة الوطنية العليا التي تمثل بوصلتنا في التعامل مع الجميع".

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من جهته ، قال فالح الخزعلي عضو كتلة بدر البرلمانية، السبت، إنه يجب وضع حد لـ"الاستهتار" الأمريكي في العراق.

واضاف الخزعلي في بيان أطلعت عليه الاناضول، إن "ما حصل من استهداف مقصود للمرجعية الدينية (خامنئي) من قبل السفارة الامريكية يمثل استخفافا بمعتقداتنا وعازمين لوضع حل لهذه الحماقة الامريكية".

وفي وقت سابق، دعا "تحالف الفتح" العراقي بقيادة زعيم "منظمة بدر" هادي العامري، الحكومة إلى استدعاء القائم بأعمال السفير الأمريكي وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة.

يذكر أن السفارة الامريكية في بغداد، هاجمت في شباط/فبراير النظام الإيراني، واتهمته بـ"الفساد"، وأكدت انه لم يحقق لشعبه سوى الوعود الزائفة.

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