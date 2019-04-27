شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف.. إنقاذ 8 أشخاص احتجزتهم سيول منقولة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني في الطائف من إنقاذ 8 أشخاص احتجزتهم السيول المنقولة، بينهم 3 أطفال وامرأتان. أوضحت ذلك المديرية العامة للدفاع المدني، من خلال حسابها على موقع “تويتر”، مشيرة إلى أنهم احتجزوا في سيول منقولة بالعطيف في شعيب سمير وشعيب ادي، لافتة إلى أن جميعهم بصحة جيدة ولله الحمد.

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