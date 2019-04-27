شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية يُكلِّف 20 إماماً لصلاة التراويح في أكبر 5 جوامع بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أصدر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ عدداً من القرارات لتكليف 20 إماماً لصلاة التراويح والقيام في أكبر خمسة جوامع بالمدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440هـ، حيث تم تكليف الشيخ الوليد الشمسان، والشيخ عبدالله القرافي، والشيخ عبدالرحمن المغامسي، والشيخ عماد حافظ في جامع قباء.

كما تم تكليف الشيخ محمد الأحمدي، والشيخ أيمن الرحيلي، والشيخ يوسف الجابري، والشيخ ياسر المرعشي في جامع القبلتين، وتكليف الشيخ يحفظ الشنقيطي، والشيخ عمر العمري، والشيخ عبدالرحمن الرحيلي، والشيخ عبدالمعطي السحيمي بجامع الخندق، فيما تم تكليف الشيخ عبدالحكيم الجابري، والشيخ معاذ الطيب، والشيخ يوسف أيوب، والشيخ عبدالرحمن الحازمي في جامع الميقات، وتكليف الشيخ فهد الحمد، والشيخ محمد البرهجي، والشيخ بندر آل قرماد، والشيخ نشمي المرواني بجامع سيد شهداء.

Advertisements

تأتي هذه القرارات من معاليه في إطار الاهتمام بهذه المساجد المهمة بما تحمله من قيمة تاريخية، التي يرتادها الكثير من أهالي وزوار المدينة، وتحقيقاً لتطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة في العناية ببيوت الله وتوفير كل ما تحتاج إليه.

وقد نوه المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة الشيخ قيس المعيقلي بالدعم والمساندة والمتابعة الحثيثة من معالي الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ ومعالي النائب في كل ما يخدم بيوت الله ومنسوبيها ويسهم في الرقي في الخدمات المقدمة لرواد المساجد.

وأوضح أن هذه التكليفات لنخبة من القراء المتميزين لإمامة المصلين في المساجد الخمسة تأتي في إطار عناية معاليه بهذه المساجد التي تعد من الإرث الإسلامي، التي يرتادها زوار المدينة والأهالي بكثرة في شهر رمضان على وجه الخصوص، سائلاً الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه من القول والعمل وأن يبلغنا رمضان ويوفق الجميع لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه تعالى وأن يتقبل الطاعات.