انت الان تتابع صحف الإمارات: السودانيون يواصلون الضغط على «العسكري» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الصحف كشفت عن إصابة 60 فلسطينيا بجروح، وآخرين بالاختناق جراء قمع قوات الاحتلال مسيرات العودة وكسر الحصار السلمية الأسبوعية التي تقام الجمعة من كل أسبوع شرق قطاع غزة

تنوعت عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، بين استعراض تطورات الأوضاع في السودان، والأوضاع في اليمن، وما وصلت إليه الأزمة السورية، بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات. نبدأ من السودان، فتحت عنوان "العسكري السوداني والمعارضة يستبعدان لجنة زين العابدين"، ذكرت صحيفة "الخليج" أن تحالف المهنيين الذي يقود الاحتجاجات الشعبية في السودان أكد اتفاقه مع المجلس العسكري على تكوين لجنة مشتركة لا تضم أعضاء اللجنة السياسية، وذلك عقب اجتماع مشترك بين ممثلين للتجمع المهني والمجلس العسكري الانتقالي، أمس الجمعة، في الخرطوم.

وقال التجمع إن اللجنة السياسية كانت تحاول التلاعب بالمفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي، وأضاف أن "المجلس العسكري يصر على سلطات سيادية لنفسه، ونحن لا نؤيد ذلك". وأوضح من جانب آخر أنه لا توجد خلافات داخل قوى الحرية والتغيير، وقال: "نفضّل أن تكون الفترة الانتقالية 4 سنوات نظرًا لجسامة المهام المنتظرة".

وقال التجمع إن اللجنة السياسية كانت تحاول التلاعب بالمفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي، وأضاف أن "المجلس العسكري يصر على سلطات سيادية لنفسه، ونحن لا نؤيد ذلك".

وأوضح من جانب آخر أنه لا توجد خلافات داخل قوى الحرية والتغيير، وقال: "نفضّل أن تكون الفترة الانتقالية 4 سنوات نظرًا لجسامة المهام المنتظرة". كما أكد أن التجمع يتفاوض على كيفية تنفيذ مطالب الثورة، لكن المطالب ذاتها غير قابلة للتفاوض، مشددا على أن الاعتصام هو وسيلة الشعب لتحقيق مطالب الثورة.

بينما تناولت صحيفة "الإمارات اليوم" الشأن السوداني تحت عنوان "المتظاهرون السودانيون يواصلون الضغط على المجلس العسكري"، حيث أدى آلاف المتظاهرين السودانيين صلاة الجمعة أمس، أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، غداة مسيرة شارك فيها آلاف المحتجين، بهدف تكثيف الضغوط على المجلس العسكري الحاكم لتسليم السلطة إلى إدارة مدنية.

ومنذ السادس من أبريل يتجمع متظاهرون ليلا ونهارا، أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، وبعد أن كانوا يطالبون برحيل الرئيس السابق عمر البشير، باتوا منذ 11 أبريل، يطالبون بنقل السلطة إلى حكم مدني، وابتعاد العسكريين عن السلطة.

وأوضحت صحيفة "البيان" أن الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق شمس الدين كباشي، نفى الأنباء التي ترددت بشأن إطلاق سراح عدد من رموز النظام السابق.

وفي تصريحات صحفية، أكد الفريق كباشي وجود نائبي الرئيس المعزول، عثمان محمد يوسف كبر، وحسبو محمد عبد الرحمن، في السجن، مضيفا أن الزبير أحمد الحسن يخضع حاليا للإقامة الجبرية.

وتحت عنوان "دماء الجرحى تروي غزة في جمعة إنهاء الانقسام"، كشفت "الخليج" عن إصابة 60 فلسطينيا بجروح، وآخرين بالاختناق، أمس الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات العودة وكسر الحصار السلمية الأسبوعية التي تقام أيام الجمعة من كل أسبوع شرق قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين الذين تجمعوا في الأماكن التي تقام فيها فعاليات المسيرات في المناطق الشرقية للقطاع، ما أدى إلى إصابة 60 فلسطينيا بجروح مختلفة، بينهم 4 فتيات و15 طفلا، وإصابة العشرات بحالات اختناق.

وأكد مصدر طبي فلسطيني إصابة شاب فلسطيني بقنبلة غاز بالرأس شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، لينقل على أثرها إلى مستشفى "شهداء الأقصى" لتلقي العلاج. ووصل آلاف الفلسطينيين تلبيةً لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، للمشاركة في جمعة "الوحدة وإنهاء الانقسام".

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وأفادت صحيفة "الاتحاد" أن المواجهات اندلعت ضمن جمعة جديدة لمسيرات العودة، حملت شعار (الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام) الفلسطيني الداخلي.

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة في ختام احتجاجات أمس، إلى "استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام لتعزيز مكامن القوة لدى الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي".

وتحت عنوان "الحوثيون يتساقطون في الضالع ويتقهقرون بالبيضاء"، أشارت "الخليج" إلى إعلان الجيش اليمني، أمس، مصرع 70 حوثيا في جبهة مريس شمالي محافظة الضالع. وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني أن مواجهات اندلعت في أثناء محاولة عناصر من الميليشيات، التقدم باتجاه منطقة القهرة شمالي جبهة مريس، وأكد أن قوات الجيش الوطني أفشلت محاولة الميليشيات، وأجبرتها على التراجع بعد تكبيدها 30 قتيلا في صفوفها، بينهم القيادي الميداني المُكنى "أبو حمزة"، كما جُرح آخرون.

وفي ذات السياق، استهدفت قوات الجيش اليمني بعدد من الصواريخ الحرارية، تجمعات لميليشيات الحوثي في منطقة يعيس بالجبهة ذاتها، وأسفر القصف عن مصرع 40 من عناصر الميليشيات، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.

وكثفت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن غاراتها خلال الساعات الماضية، على حشود ميليشيات الحوثي في محافظتي لحج والضالع، إضافة إلى محافظة تعز.

وبالانتقال إلى الشأن السوري، تناولت "الإمارات اليوم" اختتام محادثات بشأن سوريا في كازاخستان أمس، استمرت يومين، بمشاركة إيران وروسيا وتركيا، دون تحقيق أي تقدم ملموس بشأن إنشاء لجنة دستورية تقود تسوية سياسية في البلاد التي دمرتها الحرب، بينما تقرر عقد الجولة التالية من هذه المشاورات في جنيف.

وأعلنت الدول الثلاث الراعية للمحادثات في بيان مشترك أن اللقاء بحث مسألة إنشاء اللجنة الدستورية مع موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، جير بيدرسن.

وجاء في البيان، حسب النص العربي، أن الفرقاء "أكدوا مجددا التزامهم بالمضي في العملية السياسية التي يقودها ويتملكها السوريون، وتشرف عليها الأمم المتحدة، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254".

وأوضحت "الخليج" أن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، أعلن في ختام الجولة عن فشل المشاركين في المحادثات، في الاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية السورية، لكنه قال إن الاتفاق النهائي عليها بات قريبا.

وقال لافرينتيف خلال مؤتمر صحفي، أمس، في ختام الجولة، إن أطراف مفاوضات أستانا اتفقت على عقد اجتماع في جنيف، حيث سيعلن المبعوث الأممي لسوريا جير بيدرسن، عن تشكيل وإطلاق عمل اللجنة الدستورية المنشودة، مضيفا أن موعد هذا الإعلان لم يُبحث بعد، لكنه رجح أن يحدث ذلك عقب انتهاء شهر رمضان المبارك.

"الاتحاد" كشفت عن مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا، بينهم ستة أطفال، عندما فجر انتحاريون أنفسهم بعدما حاصرتهم قوى الأمن في شرق سريلانكا، وفق ما ذكرت الشرطة.

وقالت الشرطة إن ثلاثة رجال أقدموا على استخدام متفجرات، ما أسفر عن مقتل 3 نساء و6 أطفال داخل ما يُعتقد أنه مخبأ آمن لإرهابيين قرب منطقة كالموناي، مساء الجمعة.

وأشارت "البيان" إلى أن متحدثا باسم الشرطة (روان جوناسيكارا) قال إن عناصر القوات الخاصة بالشرطة مدعومة بالجيش، حاصرت منزلا في ساينثاماروثو شرق العاصمة، في وقت متأخر من يوم الجمعة، بسبب الاشتباه في علاقته بتفجيرات عيد الفصح الدموية التي وقعت في نهاية الأسبوع الماضي.