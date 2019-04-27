انت الان تتابع صحف سعودية: تعطيل إنشاء لجنة دستورية بسوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الصحف أفادت أن السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، كشفت عن قيمة ثروة مرشد إيران علي خامنئي، والتي تقدر بمئتي مليار دولار في وقت يستشري فيه الفساد في النظام

تصدر اختتام اجتماع أستانة حول الأزمة السورية عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم السبت، كما تناولت الأوضاع في السودان، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات التي تنوعت بين الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. في افتتاحيتها، كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن أن جولة محادثات "ضامني مسار أستانة"، التي اختتمت في عاصمة كازاخستان أمس، لم تسفر عن تحقيق تقدم في الملف الأساسي الذي عولت روسيا وشريكاها التركي والإيراني على إنجاز اختراق مهم فيه، إذ اضطر المنظمون إلى الإعلان عن الفشل في تقريب وجهات النظر حول تشكيلة اللجنة الدستورية ونقل الملف إلى جنيف.

وأعلنت البلدان الضامنة وقف إطلاق النار في سوريا، ومواصلة الحوارات من أجل تذليل النقاط الخلافية، وأكدت في بيان ختامي التزامها بعملية سياسية يقودها السوريون، وقالت إنها اتفقت على خطوات محددة لتحسين الوضع في إدلب. وأعلن مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، أن نقاطا عدة ما زالت غامضة، أسفرت

وأعلنت البلدان الضامنة وقف إطلاق النار في سوريا، ومواصلة الحوارات من أجل تذليل النقاط الخلافية، وأكدت في بيان ختامي التزامها بعملية سياسية يقودها السوريون، وقالت إنها اتفقت على خطوات محددة لتحسين الوضع في إدلب. وأعلن مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، أن نقاطا عدة ما زالت غامضة، أسفرت عن إبطاء تشكيل اللجنة. وتحت عنوان "نقاط غير واضحة تبطئ تشكيل اللجنة الدستورية حول سوريا"، ذكرت صحيفة "الحياة" أنه اختتمت كازاخستان محادثات بشأن الحرب السورية، استمرت يومين وشاركت فيها إيران وروسيا وتركيا، دون تحقيق تقدم ملموس بشأن إنشاء لجنة دستورية تقود تسوية سياسية في البلاد. وورد في بيان مشترك أصدرته الدول الثلاث الراعية للمحادثات، أن اللقاء بحث مسألة إنشاء اللجنة الدستورية مع موفد الأمم المتحدة المكلف بملف سوريا جير بيدرسن. وأضاف البيان أن الفرقاء "أكدوا مجددا التزامهم المضي في العملية السياسية التي يقودها ويتملكها السوريون، وتشرف عليها الأمم المتحدة، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن (الرقم) 2254". وتحت عنوان "السودان بانتظار لجنة الحوار مع المجلس العسكري"، أشارت صحيفة "عكاظ" إلى أن الحر الشديد لم يمنع من تدفق المتظاهرين بأعدادهم الكبيرة أمس الجمعة، إلى ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش وسط الخرطوم، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة. وهتف الشيخ مطر يونس الذي أمَّ صلاة الجمعة في ساعة الاعتصام: "حرية، حرية"، ودعا إلى معاقبة رموز النظام السابق، قائلا: "لا بد من محاسبة كل رموز النظام السابق وتقديمهم لمحاكمات عادلة ونزيهة وشفافة"، بينما كان المتظاهرون يهتفون: "الدم بالدم، لن نقبل بالتعويض". Advertisements وتناولت "الشرق الأوسط" الشأن السوداني تحت عنوان "المتظاهرون السودانيون يواصلون الضغط لتسليم السلطة للمدنيين"، حيث أوضحت أنه رغم الدعم الدولي الذي يحظى به المتظاهرون، فلم يستجب المجلس العسكري للمطالب حتى الآن رغم استقالة ثلاثة من أعضائه، الأربعاء الماضي، تحت ضغط الشارع.

وأثارت استقالاتهم فرحة المتظاهرين الذين أطلقوا الأهازيج الثورية واحتشدوا بعشرات الآلاف تلبيةً لدعوة من قادتهم إلى "مسيرة مليونية". صحيفة "الوطن" تناولت ما كشفت عنه السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، وهو أن قيمة ثروة مرشد إيران "علي خامنئي" تقدر بمئتي مليار دولار أمريكي.

وقالت السفارة في منشور عبر فيسبوك، إن الفساد يستشري في جميع مفاصل النظام الإيراني، بدءًا من القمة، مضيفة أن ممتلكات مرشد النظام علي خامنئي وحده تقدر بـ200 مليار دولار، بينما يرزح الكثير من أبناء الشعب تحت وطأة الفقر بسبب الوضع الاقتصادي المزري، بعد 40 عاما من حكم الملالي. كان الممثل الأمريكي الخاص لإيران ومستشار السياسات بوزارة الخارجية برايان هوك، أكد أول من أمس، أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران حرمت الحكومة الإيرانية من أكثر من 10 مليارات دولار من إيرادات النفط. ويقترب تقدير السفارة الأمريكية من أرقام إيرانية، إذ قال الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، في مارس 2018، إن ثروة المرشد علي خامنئي ومؤسساته تصل إلى 190 مليار دولار أمريكي. وكانت تقارير قد كشفت في وقت سابق عن أن المرشد الأعلى خامنئي يتحكم في إمبراطورية اقتصادية ضخمة. وتحت عنوان "مطالبة أممية بنزع سلاح حزب الله"، ذكرت "الشرق الأوسط" أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حذر من احتفاظ حزب الله بـ"قدرات عسكرية ضخمة ومتطورة"، ودعا الحكومة والجيش اللبنانيين إلى "اتخاذ كل الإجراءات الضرورية" لمنع التنظيم المدعوم من إيران وغيره من حيازة الأسلحة، والعمل من أجل تحويله إلى حزب سياسي مدني صرف. جاء ذلك في خلاصات التقرير نصف السنوي التاسع والعشرين بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم "1559"، في ظل توقعات بأن تصدر المحكمة الخاصة بلبنان قريبا أحكاما غيابية بشأن اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، والاغتيالات ومحاولات الاغتيال الأخرى المرتبطة بها، علما بأن هناك قرارات اتهامية ضد مسؤولين وناشطين في "حزب الله". صحيفة "الجزيرة" أفادت أن الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا، أكد، أمس الجمعة، أن زهران هاشم المتطرف الذي لعب دورا أساسيا في الاعتداءات التي وقعت في البلاد، الأحد، قُتل في واحدة من الهجمات التي استهدفت فنادق.

وقال الرئيس السريلانكي للصحفيين: "ما أبلغتني به وكالات الاستخبارات هو أن زهران (هاشم) قتل في الهجوم على (فندق) شانغري- لا". لكنه لم يوضح دوره في هذا الهجوم الذي كان واحدا من ستة اعتداءات أدت إلى سقوط أكثر من 250 قتيلا.

وأوضحت "الشرق الأوسط" أن الشرطة السريلانكية ألقت القبض على سبعة أشخاص خلال مداهمة منزل بالقرب من مدينة كالموناى شرق البلاد، على خلفية تفجيرات انتحارية استهدفت كنائس وفنادق وخلّفت وراءها أكثر من 250 قتيلا ومئات الجرحى، يوم الأحد الماضي. وأكدت الشرطة حدوث تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن ومجموعة من المسلحين خلال عملية بحث بمدينة سامانتوراى (أكثر من 200 كم من العاصمة كولومبو).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صحف سعودية: تعطيل إنشاء لجنة دستورية بسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.