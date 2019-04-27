زي انهاردة.. بريطانيا تعترف بضم الضفة الغربية للأردن

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في مثل هذا اليوم 27 أبريل، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1950: بريطانيا تعترف بضم الضفة الغربية للأردن. وفي عام 711: طارق بن زياد ينزل إلى الأندلس بعد أن عبر البحر المتوسط وذلك لغزوها بعد الاتفاق مع يوليان حاكم سبتة. وفي عام 1810: بيتهوفن يضع معزوفة البيانو الشهيرة Für Elise. وفي عام 1897: افتتاح مكتبة البرلمان الياباني الوطنية. وفي عام 1924: إعلان جمهورية النمسا.

وفي عام 1876: إعلان الملكة البريطانية فيكتوريا إمبراطورة على الهند.وفي عام 1909: خلع السلطان عبد الحميد الثاني عن خلافة الدولة العثمانية.وفي عام 1946: بداية عمل أول شرطية أنثى في اليابان.وفي عام 1958: الأحزاب الكبرى في الجزائر وتونس والمغرب تعقد إجتماعا في مدينة طنجة المغربية لدعم نضال الشعب الجزائري

وفي عام 1876: إعلان الملكة البريطانية فيكتوريا إمبراطورة على الهند. وفي عام 1909: خلع السلطان عبد الحميد الثاني عن خلافة الدولة العثمانية. وفي عام 1946: بداية عمل أول شرطية أنثى في اليابان. Advertisements وفي عام 1958: الأحزاب الكبرى في الجزائر وتونس والمغرب تعقد إجتماعا في مدينة طنجة المغربية لدعم نضال الشعب الجزائري في الاستقلال. وفي عام 1962: العراق يرفض منح الأكراد الحكم الذاتي في شمال العراق. وفي عام 2006: بدأ العمل رسميا في بناء برج الحرية في مدينة نيويورك ليحل مكان برجي مركز التجارة العالمي. وفي عام 1495: ولد السلطان العثماني سليمان القانوني، السلطان العاشر في سلسلة سلاطين الدولة العثمانية. وفي عام 1978: توفي محمد داود خان، رئيس أفغانستان.

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