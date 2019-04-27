وسط صمت عربي.. 2230 مستوطنًا اقتحموا الأقصى خلال عيد الفصح

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي تعرض المسجد الأقصى يوميًا لسلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين وشرطة الاحتلال، تزامنا مع احتفال الصهاينة بعيد الفصح.

ومؤخرا، ذكر مركز معلومات وادي حلوة-بلدة سلوان بأن 2,230 مستوطنًا متطرفًا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك أيام عيد "الفصح" اليهودي.

وأوضح المركز أن اقتحامات المستوطنين للأقصى خلال فترة عيد "الفصح" بدأت من الأحد واستمرت حتى الخميس الماضي.

وأضاف أن الخميس شهد أوسع الاقتحامات، حيث اقتحم المسجد 724 مستوطنًا، لافتًا إلى أنه كان من بين المقتحمين خلال "عيد الفصح" وزير الزراعة في حكومة الاحتلال أوري ارئيل، وعددًا من " أعضاء مجلس إدارة ما يسمى اتحاد الهيكل" المزعوم.

وأشار إلى أن قائد شرطة الاحتلال وكبار الضباط الإسرائيليين اقتحموا الأقصى الأربعاء الماضي، تزامنًا مع اقتحامات المستوطنين.

وذكر أن العشرات من المستوطنين أدوا صلواتهم داخل ساحات المسجد الأقصى، خاصة في منطقة باب الرحمة "الجهة المطلة" على قبة الصخرة المشرفة.

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ولفت إلى أن شرطة الاحتلال أبعدت خلال اليومين الماضين 5 مقدسيين عن الأقصى لفترات متفاوتة بين 4 أيام- 6 أشهر، من بينهم سيدة ومدير المتحف في المسجد الأقصى.

من جهته، وقبل أيام، أطلق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تقريرًا يوثق الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان بحق السكان الفلسطينيين في مدينة القدس خلال شهر مارس.

وأوضح المرصد الدولي الحقوقي مقره جنيف - في تقريره الذي حمل عنوان (غرباء في أرضهم... انتهاكات حقوق الإنسان في مدينة القدس) أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستمر على نحو ممنهج ومتعمد بتنفيذ سياساتها التصعيدية الخطيرة وممارساتها غير القانونية والتي تمثل انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة.

وقال المرصد إن انتهاكات "إسرائيل" في القدس زادت كماً وكيفاً بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ديسمبر عام 2017 نقل سفارة الولايات المتحدة إلى المدينة المقدسة باعتبارها العاصمة الموحدة لإسرائيل.

وذكر أن قرار ترمب المذكور "أعطى الضوء الأخضر للسلطات الإسرائيلية للاستمرار والتصعيد في انتهاكاتها الصارخة بحق الفلسطينيين عامةً وأهل مدينة القدس المحتلة بشكل أكبر، في محاولة لطمس الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للمدينة المقدسة، وفرض التغيير باستخدام كل الطرق غير القانونية".

ووثق تقرير الأورومتوسطي سلسلة من انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في القدس تشمل الاعتقالات التعسفية وسياسة دهم المنازل للاعتقال وتقييد الحريات وحظر إقامة فعاليات فلسطينية إضافة إلى الإبعاد العسكري وأوامر منع السفر، فضلًا عن الاستيطان والتهويد والهدم ومنع تراخيص البناء.