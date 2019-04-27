إلغاء الإفطار الجماعي.. تدابير جديدة لتأمين المسلمين في نيوزيلند خلال رمضان

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اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي تدابير جديدة، اتخذتها السلطات النيوزيلندية بهدف توفير الأمن للمصلين في شهر رمضان الكريم.
ومؤخرا، أعلن رئيس اتحاد الجمعيات الإسلامية في نيوزيلندا، مصطفى فاروق، عن إلغاء فعاليات الإفطار الجماعي خلال شهر رمضان، في مساجد البلاد.
وقال فاروق إن الخطوة تأتي في إطار تدابير إضافية، بهدف توفير الأمن للمصلين طوال شهر الصيام، بحسب ما نقله راديو نيوزيلندا، مضيفًا أن التدابير الجديدة اتخذت بالتعاون مع الشرطة النيوزيلندية، التي شكرها على دعمها.
وأفاد بالقول: عيّنا مسلمًا يعمل في الجيش النيوزيلندي سيساعدنا في تنسيق شؤون الأمن في المساجد بعموم البلاد“، مشيرًا إلى ”إلغاء فعاليات كانت تقام في الأعوام السابقة، وعلى رأسها موائد الإفطار الجماعي، التي كانت تقام في عموم مساجد نيوزيلندا.
ولفت فاروق في تصريحات صحفية إلى إلغاء فعاليات كانت مقررة في 10 مساجد نهاية الأسبوع، وتأجيل فعالية أيام المسجد المفتوح، التي تعرف النيوزيلنديين بالإسلام، إلى يونيو المقبل، منوهًا: لا ندري كيف سنشكر النيوزيلنديين، لكن، لدواعٍ أمنية لا يمكننا إحضار الناس إلى مساجدنا حاليًّا.
ومنتصف مارس الماضي، استهدف هجوم دموي مسجدين في مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا، ما أسفر عن مقتل 50 مصليًا، وإصابة مثلهم.
وصوّر منفذ الهجوم الإرهابي، برينتون تارنت، جريمته عبر كاميرا ثبتها في قبعة كان يرتديها، وبث 17 دقيقة منها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتم حذفها لاحقًا.
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