الحرب تستعر في طرابلس.. ما حقيقة دعم فرنسا لحفتر؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي نحن على الحياد، باريس ليس لديها "خطة خفية" في ليبيا وأنه إذا تمكن رجال المشير من السيطرة على العاصمة ، فإن فرنسا "لن تعترف بشرعية" ذلك، نريد الحل السياسي في ليبيا.. كلمات وعبارات لم تغب يوما علن الصحف الفرنسية، بعد اتهام باريس بدعم الجنرال الليبي خليفة حفتر في معركة طرابلس، لكن ومع مرور الأيام بدأ الحديث يزداد قوة عن دعم عسكري فرنسي للمشير.

مراقبون يرون أن فرنسا والتي تعتبر نفسها وسيطا بين المعسكرين الليبيين، متهمة بتشجيع حفتر ميدانيا، خصوصا بعد زيارات قام بها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إلى المشير في معقله ببنغازي مؤخرا.

بدوره، قال الباحث الفرنسي في المعهد الأوروبي للاستشراف والأمن بيير برتولو إن الدعم الذي تقدمه فرنسا إلى قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر له عدة تفسيرات؛ منها أنه لمّا تردد الحديث عن اتصال الرئيس الأميركي دونالد ترامب هاتفيا على حفتر مقدما له دعم إدارته، أرادت فرنسا أن تأخذ نفس الموقف رغم أنه سيقوّض موقفها في ليبيا الذي يجب أن يكون عاملا وسيطا في الأزمة.

وأضاف برتولو –في تصريحات متلفزة أن ماكرون يراهن على قدرة حفتر على حسم المعركة لصالحه، وبالتالي يرى أن عليه أن يدعم الأقوى من أطراف الصراع، رغم أن الحل العسكري يبدو بعيد المنال في ليبيا لأن طرابلس مدينة كبيرة وقد لا تسقط.

وأشار إلى أن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون "لا يتصرف بحكمة في ليبيا"، والسبب في ذلك أنه يتلقى ضغوطا من حلفائه الخليجيين (الإمارات والسعودية) الذين يشترون الأسلحة الفرنسية، ويطالبون باريس بدعم حفتر لكي يشتروا منها أسلحة إضافية. وأكد أن هؤلاء شركاء اقتصاديون وعسكريون هامون جدا لفرنسا، ومن الصعب أن تمارس عليهم ضغطا أو تظهر لهم انزعاجها من دعمهم لحفتر.

وأوضح أن الأطراف الليبية ترفض الوساطة الفرنسية في الصراع وخاصة حكومة الوفاق التي باتت تفضل بلدا يتسم بالحياد مثل إيطاليا. كما أن فرنسا تخشى أن تصبح معزولة نتيجة لعلاقات حفتر مع روسيا التي صارت لاعبا قويا في الفضاء العربي، وكذلك نتيجة للموقف الأميركي الجديد بعد تواصل ترامب مع حفتر، بينما لم يتصل برئيس حكومة الوفاق فائز السراج ليعبر له عن رفض واشنطن لهجوم حفتر على طرابلس.

أما المحلل السياسي الليبي جمال عبد المطلب فيرى أنه لا مصداقية للرواية الفرنسية التي تؤكد سفيرتها في ليبيا ووزارة خارجيتها عدم انخراط باريس في الصراع الليبي، وأنها فوجئت بهجوم حفتر على طرابلس ولا تدعم إلا مساعي الحل السلمي.

وأكد في تصريحات متلفزة أن الدليل على التورط الفرنسي هو قصة الضباط الفرنسيين الذين خرجوا من غريان وقبضت عليهم تونس وتم ترحيلهم من جربة بطيارة خاصة.

وتساءل عبد المطلب: لماذا تعول فرنسا على جنرال قاتل للأبرياء ولا تراهن على الشعب الليبي الذي يريد تأسيس دولة ديمقراطية؟ لافتا إلى أن تفسير ذلك يكمن في أن فرنسا ليس جديدا عليها التدخل في أفريقيا، خاصة أن ليبيا قريبة من مستعمراتها المليئة بالمعادن الثمينة التي تستحوذ عليها الشركات الفرنسية.

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واتهم الإمارات والسعودية بأنهما وعدتا باريس بالنفط الليبي إذا انتصر حفتر.

ووصف عبد المطلب الموقف الأميركي بشأن ليبيا بأنه "ليس في المستوى لكنه ليس مع حفتر بالكامل"، مضيفا أن مواقف ترامب متناقضة وتتغير يوميا، وإدارته مختلفة معه في موقفه من حفتر، لأن وزير خارجيته مايك بومبيو وصف حفتر بـ"المارق" قائلا إن الحل في ليبيا لا بد أن يكون سياسيا.

وأكد أن حسابات فرنسا وترامب وبن زايد والسيسي "خاطئة كلها"، لأن فرنسا بالذات تعرف من خلال متابعتها الاستخبارية ومراقبتها للميدان عبر الأقمار الصناعية أن حفتر يتراجع.

يذكر أنه طيلة الأيام الفائتة، أفردت الصحف الفرنسية حيزا هاما للسجال حول دور باريس في ليبيا وفي الصحف أيضا، وما يثيره من سجال. "لوموند" خصصت له صفحتين والافتتاحية وافردت له صدر صفحتها الأولى تحت عنوان: "الدور الملتبس لفرنسا في ليبيا" وتشير "لوموند" في افتتاحيتها الى ان "الرهان على حفتر بدأ عام الفين وخمسة عشر 2015 "والى ان "فرنسا كان لديها هاجس منع تنظيم الدولة الإسلامية من السيطرة على الشاطئ الليبي وموقعه الاستراتيجي بامتياز على أبواب أوروبا خاصة في ظل الاعتداءات الإرهابية على باريس".

وأكدت "لوموند" ان "باريس لا علاقة لها بالهجوم على طرابلس ولم توافق عليه، لكن يبدو ان حفتر لم يستمع إلى تحذيرات فرنسا" تابعت "لوموند" التي رجحت نقلا عن مصدر ديبلوماسي في باريس ان تكون عواصم أخرى قد أعطت حفتر إشارات محفزة. المشير خليفة حفتر تلقى تشجيعا من وكالة الاستخبارات الأميركية السي آي ايه ومن القاهرة أيضا كما نقلت "لوموند" عن مصادر أخرى.

"لوفيغارو" أيضا خصصت مقالا للشأن الليبي وقد نشرت مقالا عن قلق طرابلس من الدعم الدولي لخليفة حفتر واتهام حكومة الوفاق الوطني فرنسا بمساندته. "لوفيغارو" نشرت أيضا في المقابل حديثا لأحد ممثلي حكومة شرق ليبيا الذي اعتبر ان هدف الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر هو حماية الحدود. ليبيا أيضا "ليبراسيون" نشرت تحقيقا عن مقاضاة فرنسا من قبل ثمانية منظمات غير حكومية من بينها منظمة العفو الدولية بسبب تسليمها حكومة الوفاق الوطني في طرابلس زوارق بحرية لمكافحة الهجرة السرية.

تجدر الإشارة إلى أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قائد قوات شرقي ليبيا، أطلق عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، في خطوة أثارت رفضاً واستنكاراً دوليَّين.

وبحسب تقارير إعلامية، لم تحقق العملية العسكرية حتى اليوم أي تقدم ملموس على الأرض، بل أعلنت مصادر حكومة الوفاق قبل يوم أنها انتقلت من الدفاع إلى مرحلة الهجوم بعد جملة من الخسائر والانتكاسات التي منيت بها قوات حفتر في العديد من المحاور.