لأول مرة منذ عام 1817.. الإمبراطور الياباني يتنازل عن العرش الثلاثاء

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي بدأت اليوم السبت عطلة عامة طويلة في اليابان تستمر عشرة أيام، حيث تم تمديد "الأسبوع الذهبي"، والذي يتضمن عدة عطلات رسمية، ليشمل يوم تنازل الإمبراطور أكيهيتو عن "عرش الأقحوان" في الثلاثين من شهر أبريل الجاري، لابنه وولي عهده الأمير ناروهيتو، والذي يتولى مقاليد الحكم، يوم الأربعاء، الأول من مايو.

وفي الاحتفالية المرتقبة يوم الثلاثاء، سيعلن الإمبراطور الذي يبلغ من العمر 85 عاما تنازله عن العرش، في أول حالة من نوعها في البلاد منذ تنازل الإمبراطور كوكاكو عن عرشه في عام 1817.

وصار أكيهيتو إمبراطورا لليابان في الثامن من يناير1989 وكان يبلغ من العمر آنذاك 55 عامًا، وذلك في أعقاب وفاة والده الإمبراطور هيروهيتو، الذي خاضت اليابان خلال عهده الحرب العالمية الثانية وهُزِمتْ فيها.

Advertisements

وتقام يوم الأربعاء مراسم رسمية أخرى يتم خلالها تنصيب ولي العهد الأمير ناروهيتو، 59 عاما، الابن الأكبر للإمبراطور أكيهيتو، كما سيتم توريثه الرموز الإمبراطورية التقليدية مثل السيف المقدس والحلي دليلا على توليه خلافة والده.

وأعلن الإمبراطور أكيهيتو رغبته في التنازل عن العرش في مقطع فيديو في أغسطس من عام 2016، بسبب ما قاله إنه يشعر بالقلق من ألا يتمكن من القيام بواجباته الرسمية كرمز للدولة بسبب التقدم في العمر وضعف حالته الصحية.

وشهد الإمبراطور الياباني أكيهيتو، أمس الجمعة، حفل توزيع جوائز ميدوري لأولئك الذين قدموا مساهمات كبيرة في التشجير والبحث في المساحات الخضراء في طوكيو في آخر مهامه الرسمية خارج القصر الإمبراطوري.