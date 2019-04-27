شيفروليه تستعين بـ400 عامل جديد لتصنيع "كورفيت"

دعما لعملية تصنيع النسخة الجديدة المرتقبة من طرازها الرياضي كورفيت Corvette ، أعلنت شركة شيفروليه Chevrolet تعزيز عمالتها بمصنعها بمدينة "بولينج جرين" بعدد 400 عامل وفني إضافيين.

وحسبما ذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن مصنع شيفروليه Chevrolet بمدينة "بولينج جرين" التابعة لولاية كينتاكي الأمريكية، تخصص بتصنيع طراز كورفيت Corvette على مدار 40 عاما في جميع نسخه السابقة، وفقا للعين الإخبارية.

وأوضح الموقع أن نسخة C8 الجديدة من هذا الطراز، تعتبر أكثر نسخة شهدت ترقبا للطرح من عملاء شيفروليه Chevrolet ، كونها النسخة الأولى من طراز كورفيت Corvette التي ستطرح بمحرك mid-engine.

وتعليقا على هذا الإجراء، نقل "موتور وان" تصريحات للمديرة التنفيذية لشركة جينرال موتورز "ماري بارا"، قالت خلالها: إن مصنع "جرين بولينج" الآن مستعد بامتلاكه للقوى العاملة اللازمة لتصنيع النسخة المنتظرة من كورفيت Corvette ترضي ذوق عملاء شيفروليه Chevrolet.

ومن المتوقع أن تأتي مواصفات محرك نسخة C8 الجديدة من كورفيت Corvette بسعة 6.3 وقوة تصل لـ700 حصان، مع العلم بأنه قد تحدد موعد رسمي للكشف عن هذه النسخة خلال يوم 18 من شهر يوليو/حزيران المقبل.