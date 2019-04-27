واقعة اهتزت لها الكويت.. كلاب الجمارك "مضروبة": لا تشم المخدرات

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

واقعة غريبة اهتزت لها الكويت تتعلق بالكلاب، ليس لأنها تعاني من السعار أو لوفائها الصفات التي ارتبطت دوما بالكلام، لكن الأمر مرتبط بـ"كلاب مضروبة" في الجمارك لا تشم رائحة المخدرات.

صحيفة "القبس" الكويتية وصفت "كلاب الجمارك" بالفاسدة، حيث قال تقرير الصحيفة إن "كلاب الأثر" التي تستخدمها الجهات المسؤولة في الجمارك أخفقت في الكشف عن شحنات من المخدرات أكثر من مرة.

وأوضحت إدارة الجمارك في الكويت أن لديها 110 كلاب بينها 70 كلبا معتمدا أما البقية فلم تعتمد لافتقارها للتدريب اللازم، أنها لم تدرب الكلاب على أنواع الحبوب المخدرة بحجة عدم توافرها لدى الجمارك، بينما يجرى تدريبها على المواد المتفجرة المتوافرة من إدارة المتفجرات، وعلى الأموال من فئة الدولار.

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ويقول خبراء في هذا المجال، إن تدريب الكلاب على استخدام حاسة الشم للكشف عن نوع معين من المخدرات يجب أن يقتصر على هذا النوع إذ لا يمكن للكلب أن يستخدم حاسته في الكشف عن أنواع أخرى.

ومع ذلك يمكن تدريب الكلب على القيام بمهام أخرى إلى جانب الكشف عن هذه المادة المخدرة، مثل مهام الحراسة ومرافقة ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من المهام.

وأثار التقرير رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعلهم يبدون سخرية واسعة عقب دمج قضية الكلاب بالفساد في البلد الخليجي، وفق ما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.