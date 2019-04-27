بالفيديو| رغد صدام حسين تنشر دعاءً نادرا بصوت والدها

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press صدام حسين

نشرت رغد صدام حسين مقطع فيديو نادر لوالدها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وهو يدعو بصوته، عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

ويظهر في الفيديو صوت صدام حسين وهو يدعو: "اللهم عليك توكلنا ولأمرك أطعنا فاحمنا من دسائس الشيطان وممن هو وليهم واحمينا من ما تشتاق به نفوسنا وعمق معاني وصال المحبة التي في قلوبنا والحلم الذي في ضميرنا إلى شعبنا وأمتنا المجيدة، ووفقنا جميعا لما تحبه وترضاه ويسر لنا في أمرنا وابطش أعداءنا وأعداء الله وأعداء أمتنا والإنسانية، إنك ذو القدرة المتين اللهم إنك ربنا فاحمنا إن أردت أو اكتبنا مع الشهداء إنك على كل شيء قدير".

وحكم صدام حسين العراق لمدة 23 عاما، وخاض حروب ضد إيران والكويت والولايات المتحدة الأمريكية، وقبض عليه في 13 ديسمبر عام 2003، ونُفِّذ حكم الإعدام به في 30 ديسمبر عام 2003 صبيحة عيد الأضحى المبارك.

شاهد أيضًا: خلل يؤدي إلى تأخر خروج كيم من قطاره

مقدم من سكاي نيوز