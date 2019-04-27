دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي الكشف عن أول جراح روبوت ذاتي القيادة في العالم

طور مجموعة علماء في مستشفي بوسطن للأطفال، روبوتًا جراحيًا جديدًا، لديه الإمكانية أن يوجه أدوات الجراحين مباشرة إلى القلب، حيث يتم التحكم فيه ذاتيًا داخل الجسم.

أحدث الابتكارات: روبوتات جديدة لرؤية ما وراء الجدران alqiyady 1 أحدث الابتكارات: روبوتات جديدة لرؤية ما وراء الجدران

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وبحسب ما تم الكشف عنه فإن العلماء ابتكروا قسطرة توجه نفسها عبر الجسم ذاتيًا، من أجل تفادى الاخطاء البشرية المحتملة، حيث حقق هذا الأختراع الأول من نوعه نجاحًا بعد اختباره على الخنازير.

بالصور..تعرف على أسرع روبوت في العالم! alqiyady 1 بالصور..تعرف على أسرع روبوت في العالم!

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ووضع العلماء كاميرا داخل الروبوت الجديد تتيح لهم رصد حركته كاملةً، وأجهزة استشعار تعمل مثل أجنحة الحشرات، وبعض الميزات الآخرى التي تسهل من عمل الروبوت لتفسير ما يحدث في محيطه، ويمكن للروبوت إجراء العمليات الروتينية.

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ومن جانبها، حذرت إدارة الأغذية والادوية من بعض العمليات الجراحية الآلية مؤكدين أنه قد تكون أقل فاعلية من اليدوية، وذلك في الوقت الذي يأمل فيه العلماء أجراء المزيد من العمليات من خلال الروبوتات. المزيد:

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