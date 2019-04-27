شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 8 قيادات من "داعش" فى عمليات نوعية بديالى العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر عسكري عراقي أن 8 قيادات من تنظيم "داعش" الإرهابي قتلوا خلال عمليات أمنية نفذت في بعض مناطق محافظة ديالى العراقية خلال الشهر الجاري. ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم السبت عن مصدر عسكري قوله إن 8 من قيادات "داعش" قتلوا بعمليات نفذت من قبل جهاز مكافحة الإرهاب والاستخبارات ضد أهداف محددة في (حوض حمرين) شمال شرق بعقوبة بمحافظة ديالى، مشيرا إلى أن التنظيم فقد أغلب قياداته في الصف الأول جراء الضربات والعمليات النوعية التي تنفذها القوات الأمنية المشتركة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 8 قيادات من "داعش" فى عمليات نوعية بديالى العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.