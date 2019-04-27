الحشد الشعبي والقوات الأمنية يطلقان عملية لتعقب خلايا "داعش"

وأفاد موقع "الحشد الشعبي" ، أن "قيادة عمليات قاطع الحشد انطلقت اليوم بعملية أمنية بمساندة طيران الجيش قوة من اللواء 23 و 24 و 110 لتعقب خلايا "داعش" الاجرامية".

وأعلن العراق تحرير أراضيه من تنظيم "داعش"، وإعادة إعمار المناطق المحررة.

لكن القوات العراقية تواصل عمليات تفتيش ومداهمات لضمان تطهير المنطقة، والقضاء على فلول "داعش"، خاصة على الحدود العراقية ومنع محاولات تسلل العناصر الإرهابية عبر الحدود.