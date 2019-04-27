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وذكر الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، اليوم السبت، أن "حماس" دعت مؤيديها في العالم إلى التبرع من خلال عملة بيتكوين في يناير/ كانون الثاني الماضي، لكن في الأسابيع الأخيرة يبدو أنها غيرت الآلية، وأنشات محفظة رقمية جديدة لكل صفقة تبرع، وهذا يجعل من الصعب على الشركات في العالم تتبع مصادر المال.
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وأورد الموقع الإلكتروني العبري أن الفضاء الافتراضي بات منصة للمناورة لتبيض رأس المال، وبأن كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، أستغل هذا الفضاء في جمع الأموال.
ونقل الموقع الإلكتروني على لسان محققي شركة "إليبتيك"، أنه تم إرسال 0.6 عملة بيتكوين، أي ما يعادل حوالي 3300 دولار، إلى محفظات صنعها الجناح العسكري لحماس، وذلك في الفترة من 26 مارس/ آذار، وحتى 16 أبريل/ نيسان الجاري.
وجمع الجناح العسكري لحركة حماس، كتائب عز الدين القسام، حوالي 7400 دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر موقع عبري: "البيتكوين" وسيلة "حماس" الجديدة لجمع الأموال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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