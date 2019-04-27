موقع عبري: "البيتكوين" وسيلة "حماس" الجديدة لجمع الأموال

وذكر الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، اليوم السبت، أن "حماس" دعت مؤيديها في العالم إلى التبرع من خلال عملة بيتكوين في يناير/ كانون الثاني الماضي، لكن في الأسابيع الأخيرة يبدو أنها غيرت الآلية، وأنشات محفظة رقمية جديدة لكل صفقة تبرع، وهذا يجعل من الصعب على الشركات في العالم تتبع مصادر المال.

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وأوضح الموقع الإسرائيلي أن جهات إسرائيلية أجرت تحقيقات معمقة عن الموضوع، واتضح أن حماس وجدت طرقا جديدة للتمويل، حيث كشف تحقيق جديد أن حماس أدارت حملة لجمع التبرعات بعملات تشفيرية بوسائل متطورة تمحو القدرة على التحكم والتطبيق والمتابعة.

وأورد الموقع الإلكتروني العبري أن الفضاء الافتراضي بات منصة للمناورة لتبيض رأس المال، وبأن كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، أستغل هذا الفضاء في جمع الأموال.

ونقل الموقع الإلكتروني على لسان محققي شركة "إليبتيك"، أنه تم إرسال 0.6 عملة بيتكوين، أي ما يعادل حوالي 3300 دولار، إلى محفظات صنعها الجناح العسكري لحماس، وذلك في الفترة من 26 مارس/ آذار، وحتى 16 أبريل/ نيسان الجاري.

وجمع الجناح العسكري لحركة حماس، كتائب عز الدين القسام، حوالي 7400 دولار.