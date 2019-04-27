روسيا تعلن وجود قوات إيرانية على بعد 50 ميلا من حدود إسرائيل

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في سياق متصل، أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا أن موسكو لا تستعبد فكرة إنشاء مجموعة عمل دولية تكون معنية بانسحاب القوات الأجنبية من سوريا، لكن يجب أن يأتي أولا استقرار الأوضاع.
وقال إنه "كان هناك فكرة لإنشاء هذه المجموعة من أجل المساهمة في تسوية الأزمة السورية وانسحاب القوات الأجنبية من الأراضي السورية، ربما يكون من الصالح بذل الجهود في اتجاه انسحاب القوات الأجنبية من سوريا، لكن لفعل ذلك يجب أن تكون سوريا قوية، يجب أن تستقر الأوضاع في سوريا، ويتم تحييد كل المجموعات الإرهابية".
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