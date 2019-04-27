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روسيا تعلن وجود قوات إيرانية على بعد 50 ميلا من حدود إسرائيل

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© Sputnik . firas alahmad

نور سلطان — سبوتنيك. وقال لافرينتييف، لوكالة "سبوتنيك"، حول إذا ما كان أدى اعتراف ترامب لحركة القوات الإيرانية: "لقد توصلنا إلى اتفاق مع أصدقائنا الإيرانيين، أن بعض الوحدات هناك [على الحدود السورية الإسرائيلية] ستبقى على مسافة من 75 إلى 80 كيلو مترا، لضمان الأمن في المنطقة الجنوبية لـ"منطقة خفض التصعيد" وتحويلها إلى منطقة آمنة، وهم سيوفون بوعودهم".

في سياق متصل، أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا أن موسكو لا تستعبد فكرة إنشاء مجموعة عمل دولية تكون معنية بانسحاب القوات الأجنبية من سوريا، لكن يجب أن يأتي أولا استقرار الأوضاع.

وقال إنه "كان هناك فكرة لإنشاء هذه المجموعة من أجل المساهمة في تسوية الأزمة السورية وانسحاب القوات الأجنبية من الأراضي السورية، ربما يكون من الصالح بذل الجهود في اتجاه انسحاب القوات الأجنبية من سوريا، لكن لفعل ذلك يجب أن تكون سوريا قوية، يجب أن تستقر الأوضاع في سوريا، ويتم تحييد كل المجموعات الإرهابية".

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