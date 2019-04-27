الجبير يشارك في اجتماع اللجنة الرباعية حول اليمن

وانضم إلى جانب عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، كل من وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، ومساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد ساترفيلد.

© REUTERS / HANNAH MCKAY

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية أن الاجتماع بحث مستجدات الوضع في اليمن، وسبل دعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث.

وتتواصل منذ أكثر من أربع سنوات معارك بين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري تقوده السعودية من جهة وبين جماعة "الحوثيين" التي تسيطر على العاصمة اليمنية ومناطق عدة في البلاد من جهة أخرى.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.