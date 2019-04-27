تونس.. مصرع 12 شخصا في اصطدام شاحنتين غربي البلاد

تونس / يسرى ونّاس / الخليج 365

قتل 12 شخصا وأصيب نحو 21 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، السبت، جراء اصطدام بين شاحنتين بمدينة سيدي بوزيد، غربي تونس.

وقال بيان صادر عن وزارة الصحة، إن حادثا وقع صباحا، بمنطقة "الشارع" من ولاية سيدي بوزيد، جراء "اصطدام شاحنتي نقل خاص، تقل إحداها حوالي 30 شخصا".

وأشار البيان إلى توجه سيارات إسعاف من المستشفيات المجاورة نحو مكان الحادث لنقل المصابين، بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية (الدفاع المدني).

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وأكدت وزارة الصحة أنها تواصل عن كثب متابعة الوضع الصحي للمصابين.

وفي تصريحات لإعلام محلي، قال مدير الحماية المدنية في سيدي بوزيد، العقيد محمد الجوادي، إن إحدى الشاحنتين كانت تنقل كمية من الدجاج، والأخرى تنقل عاملات في مجال الزراعة.

ولفت الجوادي، إلى أن المعطيات الأولية تفيد بأن انفجار أحد إطارات الشاحنة التي تقل العاملات، تسبب في خروجها عن مسارها واصطدامها بأخرى قادمة من الاتجاه المقابل.

وتنتشر في المناطق الداخلية ظاهرة نقل العاملات في قطاع الزراعة على متن شاحنات صغيرة تفتقر لمقوّمات السلامة، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى حوادث قاتلة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.