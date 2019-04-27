مقتل 70 حوثيًا في مواجهات مع #الجيش_اليمني بالضالع

صحيفة الخليج الالكترونية

استهدفت قوات الجيش اليمني بعدد من الصواريخ الحرارية، الجمعة، تجمعات لميليشيات الحوثي الانقلابية، في منطقة يعيس بجبهة مريس شمالي محافظة الضالع.

وأسفر القصف عن مصرع 40 من عناصر الميليشيات، وتدمير عدد من الآليات التابعة للميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران.

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في سياق متصل أعلن الجيش اليمني، مصرع 30 من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مواجهات بجبهة مريس أيضا.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني، أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة عناصر من الميليشيات، التقدم باتجاه منطقة القهرة شمالي جبهة مريس.

وأكد أن قوات الجيش الوطني أفشلت محاولة الميليشيات، وأجبرتها على التراجع، بعد تكبيدها 30 قتيلا في صفوفها بينهم القيادي الميداني المكنى “أبو حمزة”، وجرح آخرين.