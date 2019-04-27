إعادة فتح طريق “الرياض – الطائف” بعد ساعات من إغلاقه بسبب #السيول المنقولة

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق إعادة فتح طريق الرياض – الطائف بين (مركز العطيف ورضوان)، وذلك بعد ساعات من إغلاقه بسبب السيول المنقولة. ونوهت قوات أمن الطرق عبر صفحتها الرسمية على “تويتر”، بأن الطريق أصبح سالكًا الآن، معربة عن أمنيتها لجميع مرتادي الطريق بالسلامة والأمان. وكانت القوات أصدرت تنبيها سابقا أوضحت به أنه تم إغلاق الطريق في الاتجاهين بسبب السيول، وأنها تواصل العمل مع إدارة الطرق والنقل والجهات المعنية بالمنطقة لفتحه مجددا.

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