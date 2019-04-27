من الجو والأرض.. جيش اليمن يسحق 70 حوثيا

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قصف اليمن-أرشيفية
أعلن الجيش اليمني، اليوم الجمعة، مصرع 30 من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية في مواجهات بجبهة مريس شمالي محافظة الضالع. وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني، وفقًا لقناة "العربية" الإخبارية، بأن المواجهات اندلعت أثناء محاولة عناصر من الميليشيات، التقدم باتجاه منطقة القهرة شمالي جبهة مريس، مؤكدًا على أن قوات الجيش الوطني أفشلت محاولة الميليشيات، وأجبرتها على التراجع، بعد تكبيدها 30 قتيلاً في صفوفها بينهم القيادي الميداني المكنى "أبو حمزة"، وجرح آخرين.
وفي ذات السياق، استهدفت قوات الجيش اليمني، بعدد من الصواريخ، تجمعات لميليشيات الحوثي الانقلابية، في منطقة يعيس بالجبهة ذاتها، وأسفر القصف عن مصرع 40 من عناصر الميليشيات، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها. وأعلن الجيش اليمني، في وقت سابق، مقتل وإصابة العشرات من جماعة أنصار الله «الحوثيين»،
وفي ذات السياق، استهدفت قوات الجيش اليمني، بعدد من الصواريخ، تجمعات لميليشيات الحوثي الانقلابية، في منطقة يعيس بالجبهة ذاتها، وأسفر القصف عن مصرع 40 من عناصر الميليشيات، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.
وأعلن الجيش اليمني، في وقت سابق، مقتل وإصابة العشرات من جماعة أنصار الله «الحوثيين»، في كمين بمحافظة الضالع، وسط اليمن.
وذكر موقع الجيش اليمني، أن «قوات الجيش استدرجت عناصر من الحوثيين، في أثناء محاولة تسللها في محيط جبل مضرح غرب منطقة مريس شمال الضالع، قادمة من جبل الشامي، وحاصرتها ومن ثم باغتتها بهجوم مفاجئ».
وأضاف أن «مجموعة أخرى من الحوثيين حاولت فك الحصار عن العناصر المحاصرة، إلا أن الجيش استهدفها قبل أن تصل إلى منطقة المواجهات».(التفاصيل)
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