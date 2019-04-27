انت الان تتابع من الجو والأرض.. جيش اليمن يسحق 70 حوثيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قصف اليمن-أرشيفية

أعلن الجيش اليمني، اليوم الجمعة، مصرع 30 من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية في مواجهات بجبهة مريس شمالي محافظة الضالع. وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني، وفقًا لقناة "العربية" الإخبارية، بأن المواجهات اندلعت أثناء محاولة عناصر من الميليشيات، التقدم باتجاه منطقة القهرة شمالي جبهة مريس، مؤكدًا على أن قوات الجيش الوطني أفشلت محاولة الميليشيات، وأجبرتها على التراجع، بعد تكبيدها 30 قتيلاً في صفوفها بينهم القيادي الميداني المكنى "أبو حمزة"، وجرح آخرين.

وفي ذات السياق، استهدفت قوات الجيش اليمني، بعدد من الصواريخ، تجمعات لميليشيات الحوثي الانقلابية، في منطقة يعيس بالجبهة ذاتها، وأسفر القصف عن مصرع 40 من عناصر الميليشيات، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها. وأعلن الجيش اليمني، في وقت سابق، مقتل وإصابة العشرات من جماعة أنصار الله «الحوثيين»،